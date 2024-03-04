ФАС подготовила методику оценки необоснованного роста стоимости товаров

ФАС предложила модель оценки необоснованного роста стоимости товаров. Согласно ей, подорожание могут признать несправедливым, если оно не сопровождается ростом стоимости производства, а также в случае превышения рентабельности среднеотраслевых показателей.
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