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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ФАС подготовила методику оценки необоснованного роста стоимости товаров

ФАС предложила модель оценки необоснованного роста стоимости товаров. Согласно ей, подорожание могут признать несправедливым, если оно не сопровождается ростом стоимости производства, а также в случае превышения рентабельности среднеотраслевых показателей.

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