Трамп обрушился с критикой на Байдена за бездействие на фоне пожаров в Калифорнии

По словам политика, многие сомневаются в том, что страховые компании смогут покрыть ущерб.Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за то, что тот бездействует на фоне бушующих пожаров в Лос-Анджелесе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии