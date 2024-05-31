Редкий выход: Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен впервые появились на публике после новостей о смене фамилии девочки

Мать и дочь выбрали парные образы фото: Getty ImagesАнджелина Джоли и ее 15-летняя дочь Вивьен появились на премьере мюзикла «Reefer Madness: The Musical Revival», чтобы поддержать участвовавшую в нем актрису Кристен Белл («Сплетница», «В лучшем мире»).