Редкий выход: Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен впервые появились на публике после новостей о смене фамилии девочки

Мать и дочь выбрали парные образы фото: Getty ImagesАнджелина Джоли и ее 15-летняя дочь Вивьен появились на премьере мюзикла «Reefer Madness: The Musical Revival», чтобы поддержать участвовавшую в нем актрису Кристен Белл («Сплетница», «В лучшем мире»).
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