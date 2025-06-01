Николай Паскару критикует власть: "Страной управляют люди без экономического видения"

Политический аналитик Николай Паскару вновь подверг усиленной критике власти, обвинив их в том, что они превратили Республику Молдова в "экономическую и социальную трагедию", не имея четкого плана развития.
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