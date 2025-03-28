Влияние магнитных бурь на здоровье и поведение человека: интервью с руководителем Крымской научной школы электромагнитной биологии Еленой Чуян

О солнечно-земных связях и влиянии магнитных бурь на здоровье человека нам рассказала Елена Чуян, руководитель Крымской научной школы электромагнитной биологии, доктор биологических наук, заведующий кафедрой физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и … .