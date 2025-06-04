Дмитрий Кобылкин: Человечеству от пластика уже никуда не деться

Благодаря все возрастающему интересу к сохранению окружающей среды профессия эколога будет востребована во всех производственных циклах, и люди придут к сбалансированному потреблению ресурсов наравне с переработкой и утилизацией отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии