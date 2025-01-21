Агонисты рецептора GLP-1 улучшают когнитивное и поведенческое здоровье, но несут риски

Исследование, проведенное научными сотрудниками Медицинской школы Вашингтонского университета (WashU Medicine) и Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов (ВА), выявило значительные преимущества и риски, связанные с применением агонистов рецептора GLP-1 для снижения веса.
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