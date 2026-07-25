Вот и всё. Новый главком сказал, что будут делать с русскими. Центры принятия решений даже теперь не тронут?

Одиссей

"когда Россия начнет бить по украинским "центрам принятия решений" и, главное, по их содержимому? По главарям киевской клики, включая Зеленского, по их Генштабу и парламенту и другим аналогичным, но абсолютно законным военным целям." Странным образом вспоминается история... Средневековье. ЗапЕвропа. Многочисленные и постоянные междоусобные войны. Периодически происходят достаточно крупные битвы. А вот тут - нежданчик!! В раскопках на местах этих битв останки рыцарей-феодалов находят в штучных количествах. А дело, оказывается, в том, что рыцари только на словах и в балладах храбро месили друг-друга, а по факту - старались взять в плен: во-первых, за пленного рыцаря можно было получить выкуп а во-вторых, они сплошь и рядом были друг-другу родственниками. Ну, грех же убивать троюродного брата, верно? Вся эта благодать изменилась только после начала крестьянских войн: гуситы и иже с ними рыцарей в плен не брали - они были для них врагами, независимо от национальной принадлежности. С тех времен прошло 1000 лет и многое, казалось, изменилось. Ушли в прошлое традиции и обычаи немытых и неграмотных феодалов, наступил просвещенный 21й век. Мы сейчас совершенно другие люди... Хотя.... 🤔