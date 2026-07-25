Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 395 подписчиков

Вот и всё. Новый главком сказал, что будут делать с русскими. Центры принятия решений даже теперь не тронут?

Вот и всё. Новый главком сказал, что будут делать с русскими. Центры принятия решений даже теперь не тронут?

Автор: Александр Тагиров После слов генерала Драпатого уже невозможно отрицать, что Украина и Запад ведут с Россией цивилизационную войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Одиссей
&quot;когда Россия начнет бить по украинским &quot;центрам принятия решений&quot; и, главное, по их содержимому? По главарям киевской клики, включая Зеленского, по их Генштабу и парламенту и другим аналогичным, но абсолютно законным военным целям.&quot; Странным образом вспоминается история... Средневековье. ЗапЕвропа. Многочисленные и постоянные междоусобные войны. Периодически происходят достаточно крупные битвы. А вот тут - нежданчик!! В раскопках на местах этих битв останки рыцарей-феодалов находят в штучных количествах. А дело, оказывается, в том, что рыцари только на словах и в балладах храбро месили друг-друга, а по факту - старались взять в плен:  во-первых, за пленного рыцаря можно было получить выкуп а во-вторых, они сплошь и рядом были друг-другу родственниками. Ну, грех же убивать троюродного брата, верно? Вся эта благодать изменилась только после начала крестьянских войн: гуситы и иже с ними рыцарей в плен не брали - они были для них врагами, независимо от национальной принадлежности.  С тех времен прошло 1000 лет и многое, казалось, изменилось. Ушли в прошлое традиции и обычаи немытых и неграмотных феодалов, наступил просвещенный 21й век. Мы сейчас совершенно другие люди... Хотя.... 🤔
Ответить
1 м.
Владимир Уфимцев
У кого-то в стране еще остались сомнения - КТО ЗАХВАТИЛ в 90е годы КРЕМЛЬ и ПРАВИТ РОССИЕЙ?
Ответить
1 м.
ВУ
Владимир Уфимцев
Наши &quot;правители&quot; за последние 26-30 лет сделали ВСЁ, чтобы образование в России свелось к ОКАЗАНИЮ УСЛУГ и подготовкой рабсилы для &quot;новогусских&quot; алигархов... А вы чего от них ожидали? Рабы останутся рабами...
Ответить
1 м.