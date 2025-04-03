Испанские ученые выяснили, как ожирение способствует метастазированию рака молочной железы

Исследователи из Испанского национального центра исследования рака (CNIO) обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров активирует механизмы, которые способствуют метастазированию опухолевых клеток в другие органы.
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