Из Хабаровского края в Китай хотели отправить щуку со ртутью

Результаты исследований щуки, предназначенной для экспорта из Хабаровского края в Китай, с отклонением уровня ртути были занесены в систему и переданы соответствующим ведомствам, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
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