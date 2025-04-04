Воздушный шар с российскими туристами рухнул в ОАЭ, два человека погибли

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился трагедией туристический полет на воздушном шаре: в результате крушения погибли два человека, ещё несколько участников экскурсии получили травмы различной степени тяжести.
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