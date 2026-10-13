После атак на дата-центры клиентов «Яндекса» предупредили о мошенниках

Yandex Cloud сообщила о возможных фишинговых атаках под видом восстановления аккаунтов и компенсаций за простой Платформа Yandex Cloud предупредила пользователей о мошеннических схемах на фоне сбоев в работе платформы.
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