В Киеве ответили на сообщения о просьбе НАТО отказаться от территорий

Официально НАТО не предлагал Украине отказаться от территорий в обмен на членство в альянсе. Киев не будет торговать своей землей в обмен ни на что, заявил в эфире телеканала "Рада" замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
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