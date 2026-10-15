Три морских обитателя переедут из Евпаторийского дельфинария в Москву. Об этомКП-Крым сообщили в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Две белухи — самка Лея и самец Хан — и южноамериканский морской лев Бублик будут жить в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум».
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