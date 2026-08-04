Физики впервые реализовали идею Пенроуза: энергия добыта из иллюзии сверхсветового движения

Метаматериал имитирует движение быстрее скорости света и усиливает электромагнитные волны, отбирая энергию у синтетического пространства-времениГруппа физиков из Центра перспективных научных исследований (ASRC) Городского университета Нью-Йорка создала установку, которая для электромагнитных волн неотличима от объекта, вращающегося быстрее скорости света.