Физики впервые реализовали идею Пенроуза: энергия добыта из иллюзии сверхсветового движения

Метаматериал имитирует движение быстрее скорости света и усиливает электромагнитные волны, отбирая энергию у синтетического пространства-времениГруппа физиков из Центра перспективных научных исследований (ASRC) Городского университета Нью-Йорка создала установку, которая для электромагнитных волн неотличима от объекта, вращающегося быстрее скорости света.
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