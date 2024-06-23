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Ничушкин о травме в финале Кубка Стэнли-2022: «Кость раздробилась – 10 болтов стоит сейчас. Уколы поставили, пошел играть. Было убеждение, что на халяву я хрен кубок выиграю»

Форвард «Колорадо» сломал одну из костей стопы, но принял участие в шестом матче серии с «Тампа-Бэй» (2:1, 4-2 в серии) и стал обладателем Кубка Стэнли.

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