Руководители OpenAI размышляли о приобретении Cerebras в 2017 году

OpenAI когда-то рассматривала возможность покупки Cerebras, стартапа по производству аппаратного обеспечения искусственного интеллекта, чтобы получить возможности для производства чипов, которые позволили бы снизить зависимость от Nvidia, сообщает TechCrunch.
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