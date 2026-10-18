Он заявил, что понимание кода важнее инструментов, и предложил недовольным писать на ассемблере без компилятора Мейнтейнеры ядра Linux прекратили требовать от разработчиков указывать использование ИИ-инструментов в коммитах.
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