Lockheed Martin модернизирует ракеты Trident II для ВМС США

Контракт на сумму $383 млн с ракетно-космическим подразделением Lockheed Martin на продление срока службы ядерных баллистических ракет морского базирования Trident II заключило Минобороны США, 31 января сообщила пресс-служба Пентагона.
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