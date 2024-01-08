Анкара отказалась помогать украинско-натовской «военно-морской коалиции» Константин Ольшанский На фото: украинский морской тральщик «Черкассы» (Фото: Александр Рюмин/ТАСС) Разоблачать фейки ЦИПсО приходится уже и турецким официальным лицам.
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