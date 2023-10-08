Армения пока не предпринимала шагов по выходу из ОДКБ

Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представители республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации, заявили «Известиям» осведомленные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии