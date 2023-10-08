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Армения пока не предпринимала шагов по выходу из ОДКБ

Армения пока не предпринимала шагов по выходу из ОДКБ

Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представители республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации, заявили «Известиям» осведомленные источники.

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