Ведомости: крупнейшие в Подмосковье склады станут собственностью государства

Речь идет о бывших активах британской Raven Property Group.Владелец крупнейшей в России логистической сети Raven Russia, дочернее предприятие британской корпорации Raven Property Group, лишается своего имущества в пользу государства.
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