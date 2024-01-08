Советник губернатора Петербурга поставил подпись за выдвижение Путина в президенты России

Свою подпись поставила и депутат Херсонской областной Думы. Советник губернатора Петербурга по работе в новых регионах Александр Малькевич и депутат Херсонской областной Думы Юлия Сипко поставили подписи за выдвижение Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.
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