Советник губернатора Петербурга поставил подпись за выдвижение Путина в президенты России

Свою подпись поставила и депутат Херсонской областной Думы. Советник губернатора Петербурга по работе в новых регионах Александр Малькевич и депутат Херсонской областной Думы Юлия Сипко поставили подписи за выдвижение Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.