Исследователь лидерства Татьяна Шубина объясняет, как сильные стороны руководителя под давлением превращаются в слабости, почему токсичность — это всегда треугольник из лидера, команды и обстановки и какие вопросы стоит задать, прежде чем решать, оставить лидера или заменить.