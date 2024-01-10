Тест на гениальность: найдите отличающуюся букву за 5 секунд

Докажите, что ваш мозг работает лучше, чем у 95% людей фото: Shutterstock/Fotodom.ruВы знали, что тесты на уровень IQ не оценивают ваш уровень эрудированности и общих знаний? Они направлены на измерение «общего» интеллекта — ваших вербальных, аналитических, логических и многих других способностей.
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