Доброе утро, полуостров ☀️ Сегодня погода продолжает нас радовать весенним теплом. А вот на выходных ожидаются небольшие дожди 🌦 Подробнее о каждом городе в нашей выборке 👇 Симферополь +16 … +11, облачно с прояснениями Севастополь +12 … +11, пасмурно Алупка +10 … +7, пасмурно Алушта +12 … +7, пасмурно Армянск +14 … +9, облачно с прояснениями Бахчисарай +12 … +8, пасмурно Белогорск +17 … +10, облачно с прояснениями Джанкой +18 … +9, облачно с прояснениями Евпатория +11 … +9, пасмурно Керчь +12 … +9, пасмурно Красноперекопск +16 … +9, облачно с прояснениями Саки +12… +9, пасмурно Старый Крым +14 … +8, пасмурно Судак +12 … +10, пасмурно Феодосия +12… +10, облачно сСегодня погода продолжает нас радовать весенним теплом.