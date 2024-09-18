Клюква. Кладезь полезных веществ. В ягоде кроме антиоксидантов, защищающих организм от патогенов, есть особые вещества - антоцианы и проантоцианидины, которые уменьшают риск развития онкологии.
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Клюква. Кладезь полезных веществ. В ягоде кроме антиоксидантов, защищающих организм от патогенов, есть особые вещества - антоцианы и проантоцианидины, которые уменьшают риск развития онкологии.
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