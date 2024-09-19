Политолог Беше-Головко: у левых французских партий недостаточно поддержки для импичмента Макрона

Доктор публичного права Университета Монпелье, профессор МГУ Карин Беше-Головко в беседе с телеканалом «Звезда» сообщила, что у левых партий недостаточно поддержки для того, чтобы запустить процедуру импичмента Эммануэля Макрона.
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