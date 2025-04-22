Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Дагестане судья «по-сестрински» отсрочила приговор осужденной по тяжелой статье

В Дагестане судья «по-сестрински» отсрочила приговор осужденной по тяжелой статье

Avia.pro - СМИ В небольшом зале суда в Дагестане разыгралась драма, которая, как вспышка, осветила тонкую грань между законом, милосердием и традициями.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Наличие ребенка в банде  не мешало ей совершать преступления? Судью- на скамью подсудимых. Каждый должен ответить за содеянное по Закону.
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11 час.
М
ММ
Судья и подсудимая не должны демонстрировать свои религиозные предпочтения. Это открытая пропаганда, незаконный митинг, если угодно! Только сажать обеих! Вообще, судебные приставы должны были снять с преступницы ее тряпки, может там уже давно не она, а подставное лицо!
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11 час.
Владимир Алтайцев
Вот  и показала  судья  в Дагестане, что  ей  плевать на  законы  страны. Она подлежит  увольнению.
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8 час.
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