Avia.pro - СМИ В небольшом зале суда в Дагестане разыгралась драма, которая, как вспышка, осветила тонкую грань между законом, милосердием и традициями.
В Дагестане судья «по-сестрински» отсрочила приговор осужденной по тяжелой статье
Комментарии
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ninikooo Митусова
Наличие ребенка в банде не мешало ей совершать преступления? Судью- на скамью подсудимых. Каждый должен ответить за содеянное по Закону.
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11 час.
М
ММ
Судья и подсудимая не должны демонстрировать свои религиозные предпочтения. Это открытая пропаганда, незаконный митинг, если угодно! Только сажать обеих! Вообще, судебные приставы должны были снять с преступницы ее тряпки, может там уже давно не она, а подставное лицо!
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11 час.
Владимир Алтайцев
Вот и показала судья в Дагестане, что ей плевать на законы страны. Она подлежит увольнению.
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8 час.
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