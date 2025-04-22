В Дагестане судья «по-сестрински» отсрочила приговор осужденной по тяжелой статье

Наличие ребенка в банде не мешало ей совершать преступления? Судью- на скамью подсудимых. Каждый должен ответить за содеянное по Закону.

М

ММ

Судья и подсудимая не должны демонстрировать свои религиозные предпочтения. Это открытая пропаганда, незаконный митинг, если угодно! Только сажать обеих! Вообще, судебные приставы должны были снять с преступницы ее тряпки, может там уже давно не она, а подставное лицо!