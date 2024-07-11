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Царьград

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Американцы ищут Зеленскому альтернативу. Есть три кандидатуры: СВР рассекретила шифрограмму

Американцы ищут Зеленскому альтернативу. Есть три кандидатуры: СВР рассекретила шифрограмму

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
На него завязаны схемы откатов и обогащения всех мерзавцев по обе стороны океана!
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14 час.
ВР
Вова Рябов
Штатам уже подыскивают замену под плинтус чертей
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14 час.

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