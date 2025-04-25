ВТБ назвал Петербург одним из самых «семейных» регионов России

Среди лидеров оказался и Москва Москва и Санкт-Петербург возглавили топ регионов с самыми активными пользователями Семейного банка ВТБ, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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