Spiegel: разведка Бельгии заподозрила и.о. постпреда России в ЕС в шпионаже

Бельгийская разведка подозревает и. о. постпреда России при Евросоюзе Кирилла Логвинова в шпионаже на российскую Службу внешней разведки (СВР), пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на результаты расследования.
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