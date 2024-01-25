Нарышкин заявил, что Запад ведет информвойну для оправдания агрессии к России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщения западных стран о якобы планируемом российском нападении на НАТО - это информационная война, которая используется для оправдания гибридной агрессии Запада против России.
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