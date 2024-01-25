Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Интересная новость, что в такси есть тревожная кнопка! Где она? вдруг таксист начнет приставать, вот бы и нажать на э...В Уссурийске води...
  • Наталья Эрнст
    Знай наших 👌👍🤣Baza: в Таиланде ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    А что это для них не первый раз. Когда Крым был украинским по приказу министра кузьмука над черным морем во время уче...МИД России считае...

Нарышкин заявил, что Запад ведет информвойну для оправдания агрессии к России

Нарышкин заявил, что Запад ведет информвойну для оправдания агрессии к России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщения западных стран о якобы планируемом российском нападении на НАТО - это информационная война, которая используется для оправдания гибридной агрессии Запада против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх