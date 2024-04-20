Новые данные о происхождении Луны: ревизия временной шкалы формирования Максим МорозовНаучная конференция, проходившая в Вудлендсе, штат Техас, стала местом представления новых исследований, касающихся времени формирования Луны.
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