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РИА Новый день

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На Ямале пройдут большие антитеррористические учения

На Ямале пройдут большие антитеррористические учения

Большие антитеррористические учения пройдут на Ямале. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Тюменской области, будет проводиться практическое развертывание сил и средств на территории города Надыма и его окрестностях, включая Надымский район и поселок Правохитинский.

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