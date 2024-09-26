На Ямале пройдут большие антитеррористические учения

Большие антитеррористические учения пройдут на Ямале. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Тюменской области, будет проводиться практическое развертывание сил и средств на территории города Надыма и его окрестностях, включая Надымский район и поселок Правохитинский.
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