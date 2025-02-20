Что сделал Трамп за первый месяц президентства. Разбор

Прошел месяц после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность во второй раз. За это время он успел инициировать переговоры с Россией по Украине, объявить о пересмотре отношений с Европой и начать использовать тарифы в политических целях.
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