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Больше 500 клубов и сборных встретились на «Джерси-беге» – «Золотое Яблоко» добавило пять кастомных джерси

15 августа в Москве прошел третий «Джерси-бег» Спортса – больше 700 участников суммарно преодолели 3200 км.

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