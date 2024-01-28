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Снукерист.ру

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В понедельник стартует любительский турнир WSF Championship

В понедельник стартует любительский турнир WSF Championship

В понедельник в Албании начнутся матчи турнира WSF Championship 2024, сообщает WST. Стэн Муди (фото: WST) Чемпионат Всемирной федерации снукера (WSF) пройдет на курорте Grand Blue Fafa в Големе в Албании с 29 января по 11 февраля 2024 года.

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