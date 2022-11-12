Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Гран-при Сан-Паулу-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 21:00

В субботу, 13 ноября, состоится 21-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Сан-Паулу. Начало заезда – в 21:00 по московскому времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх