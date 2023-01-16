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Украина попросила Германию передать ей списанные истребители Tornadо

В МИД Украины предложили передать стране 93 списанных истребителя Tornado.Замминистра главы ведомстве Андрей Мельник написал у себя в Twitter, что у него есть «творческое предложение» по поводу самолетов, которые хотят заменить на истребители F-35.

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