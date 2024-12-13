Вучич: США готовятся ввести санкции против нефтяной компании NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении США ввести «через несколько дней» санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая среди прочего принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», и назвал это событие тяжелой вещью для Белграда.