Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вучич: США готовятся ввести санкции против нефтяной компании NIS

Вучич: США готовятся ввести санкции против нефтяной компании NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении США ввести «через несколько дней» санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая среди прочего принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», и назвал это событие тяжелой вещью для Белграда.

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