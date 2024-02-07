За угон мопеда осуждён житель Крыма

В Ленинском районе Крыма местный житель признан виновным в неправомерном завладении мопедом.Летом прошлого года, находясь около одного из многоквартирных домов в городе Щелкино, мужчина совершил угон мопеда марки Honda, скрывшись на нём с места совершения преступления.
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