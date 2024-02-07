Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

2 подписчика

За угон мопеда осуждён житель Крыма

В Ленинском районе Крыма местный житель признан виновным в неправомерном завладении мопедом.Летом прошлого года, находясь около одного из многоквартирных домов в городе Щелкино, мужчина совершил угон мопеда марки Honda, скрывшись на нём с места совершения преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх