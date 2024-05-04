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Тротуарная плитка своими руками

Тротуарная плитка своими руками

Тротуарную плитку для мощения дорожек и площадок на садовом участке можно сделать своими руками, причём такую, какую хочется именно вам: хоть в цветочек, хоть в горошек! Приготовить раствор для тротуарной плитки.

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