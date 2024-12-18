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Цикл мероприятий о юных героях стартовал в Музее Победы

Цикл мероприятий о юных героях стартовал в Музее Победы

В Музее Победы стартовал цикл открытых уроков в рамках работы выставки «За честь Родины». Мероприятия проводятся для учащихся в рамках программы «Школьный Музей Победы», к ним также могут присоединиться все желающие.

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