Цикл мероприятий о юных героях стартовал в Музее Победы

В Музее Победы стартовал цикл открытых уроков в рамках работы выставки «За честь Родины». Мероприятия проводятся для учащихся в рамках программы «Школьный Музей Победы», к ним также могут присоединиться все желающие.
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