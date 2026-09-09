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ВС РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и порту Николаева

ВС РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и порту Николаева

В ночь на 9 сентября 2026 года российские военные продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, украинским морским портам и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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