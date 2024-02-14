Пенсия в 2024 году уменьшится автоматически: кого такое ждет

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в беседе с нашим порталом рассказал, почему назначенная пенсия может быть меньше положенной.