Пенсия в 2024 году уменьшится автоматически: кого такое ждет

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в беседе с нашим порталом рассказал, почему назначенная пенсия может быть меньше положенной.
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