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ТАСС

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Очевидец рассказал, что дом в Железногорске за полчаса атаковали три дрона

Очевидец рассказал, что дом в Железногорске за полчаса атаковали три дрона

ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Курская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Жительница поврежденного беспилотниками ВСУ 10 сентября многоквартирного дома в Железногорске Курской области рассказала ТАСС, что атака трех беспилотников по дому длилась полчаса.

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