Очевидец рассказал, что дом в Железногорске за полчаса атаковали три дрона

ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Курская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Жительница поврежденного беспилотниками ВСУ 10 сентября многоквартирного дома в Железногорске Курской области рассказала ТАСС, что атака трех беспилотников по дому длилась полчаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым