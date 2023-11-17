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Госавтоинспекция города Казани проводит профилактическое мероприятие «Молодой водитель»

Госавтоинспекция города Казани с 15 по 30 ноября проводит мероприятие «Молодой водитель». В рамках проводимого мероприятия сотрудники проводят профилактическую работу среди кандидатов в водители в образовательных организациях, осуществляющих подготовку с использованием видеоматериалов, демонстрирующих механизм дорожно-транспортных происшествий и их последствия.

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