Госавтоинспекция города Казани проводит профилактическое мероприятие «Молодой водитель»

Госавтоинспекция города Казани с 15 по 30 ноября проводит мероприятие «Молодой водитель». В рамках проводимого мероприятия сотрудники проводят профилактическую работу среди кандидатов в водители в образовательных организациях, осуществляющих подготовку с использованием видеоматериалов, демонстрирующих механизм дорожно-транспортных происшествий и их последствия.