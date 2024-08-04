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Симона Байлс о возможном участии в Олимпиаде-2028: «Никогда не говори «никогда». Но я стану действительно старой»

Накануне американская гимнастка победила в опорном прыжке на Играх в Париже, выиграв седьмое олимпийское золото.

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