Талызина поделила роль с дочерью

Народной артистке России Валентине Талызиной и ее дочери Ксении Хаировой досталась одна и та же. Валентина Талызина (в центре) Сергей Иванов Народной артистке России Валентине Талызиной и ее дочери Ксении Хаировой досталась одна и та же роль Графини в новом спектакле Театра Моссовета «Пиковая дама».
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