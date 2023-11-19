Талызина поделила роль с дочерью

Народной артистке России Валентине Талызиной и ее дочери Ксении Хаировой досталась одна и та же. Валентина Талызина (в центре) Сергей Иванов Народной артистке России Валентине Талызиной и ее дочери Ксении Хаировой досталась одна и та же роль Графини в новом спектакле Театра Моссовета «Пиковая дама».